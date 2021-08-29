Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб дыма и пепла на высоту в 3 км

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч в субботу утром выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 3 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился в запад-северо-западном направлении на расстояние 30 километров. На его пути населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что рядом с вулканом может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Более того, рядом с Шивелучем есть вероятность попасть в пеплопад.

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

В среду, 25 августа, Шивелуч выбрасывал столб газа с пеплом на высоту до 3,5 км. Вулканологи также сообщали, что опасности для населенных пунктов Шивелуч не представляет, "единственное, не рекомендуется посещение вулкана, поскольку могут быть пирокластические потоки, их скорость очень высокая и от них не так просто уйти".