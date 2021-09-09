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В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области новых возгораний не обнаружено, ликвидированы три ранее локализованных пожара в Катангском районе, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"В Катангском районе 8 сентября ликвидированы три ранее зарегистрированных и локализованных лесных пожара. Их общая площадь составляла 6119 га", - говорится в сообщении.

В тушении этих пожаров в среду было задействовано 102 человека и две единицы наземной техники. Лесопожарные формирования с потушенных очагов вывозили четыре вертолета Ми-8.

С начала пожароопасного периода в области было зарегистрировано 587 лесных пожаров, что на 330 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.

"62,7% всех пожаров было ликвидировано в течение первых и вторых суток после обнаружения", - отмечается в сообщении.

Министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин отметил, что группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать пока не планируется, несмотря на ликвидацию всех лесных пожаров.

"В северных районах области до 15 сентября действует особый противопожарный режим. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Уже сегодня происходит перегруппировка сил в те районы, которые наиболее пожароопасны", - приводятся в сообщении слова Читоркина.

Он уточнил, в готовности находятся 260 пожарных-десантников и более 1,3 тыс. сотрудников лесопожарных станций.

Как сообщалось, на севере региона до 15 сентября продлен особый противопожарный режим - в лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов.

19 августа в области снят региональный режим чрезвычайной ситуации, который был введен 6 августа из-за сложной обстановки с лесными пожарами в семи районах.

Продолжает действовать объявленный с 13 августа, в том числе в Якутии, режим ЧС межрегионального значения.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Иркутская область

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