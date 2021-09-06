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В Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади около 105 тыс. га

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидированы два и локализованы три лесных пожара на площади 104,3 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пожары в Якутии

Всего на территории Якутии зафиксировано 29 природных пожаров на общей площади около 222 тыс. га. В их тушении задействованы 145 человек и 7 единиц техники.

"В настоящее время в республике лесные пожары в зоне обслуживания имеются в Усть-Майском районе. Там один природный пожар локализован, осталось два действующих. Также один лесной пожар локализован в Чурапчинском районе", - говорится в сообщении.

Власти региона отмечают, что из республики продолжается вывоз сил федерального резерва.

"Сегодня на место постоянной дислокации будут вывезены 99 человек, прибывших на помощь республике из Ханты-Мансийского автономного округа", - уточняется в сообщении.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия

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