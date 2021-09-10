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Нижегородские ученые разработали калькулятор степени тяжести коронавируса

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Способ прогнозирования тяжести течения COVID-19 разработала группа ученых из Нижегородского государственного университета (ННГУ), Приволжского медицинского университета (ПИМУ) и Гентского университета (Бельгия).

Пресс-служба ННГУ сообщает в пятницу, что исследователи построили модель клинического прогнозирования на основе результатов восьми биомаркеров - различных показателей состояния организма, характерных именно для коронавируса. Результаты анализов вносятся в мобильное приложение, после чего калькулятор выдаст вероятность тяжелого течения болезни.

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"Чем сильнее она превышает 50%, тем более пристальное внимание нужно уделить пациенту", - отмечает ННГУ.

Основой разработки стало наблюдение ученых за группой из 60 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 85 лет, которых госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Контрольная группа состояла из 17 здоровых людей, которые контактировали с заболевшими, но не жаловались на самочувствие и имели отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"Тест использует простые параметры, которые можно измерить в большинстве клинических лабораторий по всему миру. Это значит, что потенциально разработка способна уменьшить нагрузку на клиники и снизить уровень смертности", - подчеркивает университет.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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