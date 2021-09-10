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Число заражений COVID-19 в мире превысило 223 млн

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 223 млн 183 тыс. 667. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 605 тыс. 457 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 40 млн 602 тыс. 891 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 654 тыс. 598.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 174 тыс. 954, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 442 тыс. 9.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 958 тыс. 899 заболевших, умерли 585 тыс. 174 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 592,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 24 человека, в Индии – 317, Бразилии – 2 тыс. 730.

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