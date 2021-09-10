Google грозит новый штраф в 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в конце сентября рассмотрит очередной протокол Роскомнадзора в отношении Google об административном правонарушении, связанный с отказом удалить запрещенный в России контент.

"В пятницу в суд поступил административный материал в отношении Google. Судебное заседание назначено на 29 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компании вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание для юрлиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В этот же день Таганский суд Москвы должен рассмотреть в отношении Google еще два протокола за аналогичные правонарушения, которые ранее были отложены. По ним компании грозит штраф до 12 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, с начала года сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составила 32,5 млн рублей. Компания, отмечают в ведомстве, пока оплатила только 3,5 млн рублей.

Google, Twitter, Facebook с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись и Telegram, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.