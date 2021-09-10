Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Google грозит новый штраф в 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в конце сентября рассмотрит очередной протокол Роскомнадзора в отношении Google об административном правонарушении, связанный с отказом удалить запрещенный в России контент.

"В пятницу в суд поступил административный материал в отношении Google. Судебное заседание назначено на 29 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компании вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание для юрлиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В этот же день Таганский суд Москвы должен рассмотреть в отношении Google еще два протокола за аналогичные правонарушения, которые ранее были отложены. По ним компании грозит штраф до 12 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, с начала года сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составила 32,5 млн рублей. Компания, отмечают в ведомстве, пока оплатила только 3,5 млн рублей.

Google, Twitter, Facebook с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись и Telegram, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Google Россия Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

МИД заявил о нарушении законов РФ цифровыми гигантами США перед выборами

Посол США в Москве посетил МИД РФ

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге

Пожарные спустя месяц смогли потушить крупный пожар в Мордовском заповеднике

Пожарные спустя месяц смогли потушить крупный пожар в Мордовском заповеднике

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Часть Севастопольской бухты передали Минобороны РФ на 20 лет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');