Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штрафы на общую сумму в 8,5 млн рублей еще по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, всего за день компании назначены штрафы на 14 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, согласно постановлениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района, по трем протоколам сервису назначены административные штрафы в 5, 1,5, и 2 млн руб.

Компания признана виновной в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ - до 4 млн руб., ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - до 8 млн руб.).

Ранее во вторник за два аналогичных правонарушения мировой суд оштрафовал Google суммарно на 5,5 млн руб.

Таким образом, во вторник Google оказался оштрафован всего на 14 млн руб.