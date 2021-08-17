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Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штрафы на общую сумму в 8,5 млн рублей еще по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, всего за день компании назначены штрафы на 14 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, согласно постановлениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района, по трем протоколам сервису назначены административные штрафы в 5, 1,5, и 2 млн руб.

Компания признана виновной в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ - до 4 млн руб., ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - до 8 млн руб.).

Ранее во вторник за два аналогичных правонарушения мировой суд оштрафовал Google суммарно на 5,5 млн руб.

Таким образом, во вторник Google оказался оштрафован всего на 14 млн руб.

Google

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