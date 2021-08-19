Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал Google виновным в совершении административных правонарушений и назначил штраф в 6 млн рублей.

Компания признана виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Всего по трем протоколам компании назначен штраф в размере 6 млн рублей.

С начала года иностранные социальные сервисы, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в РФ к ответственности за неудаление запрещенного контента.

В частности, по данным Роскомнадзора, сервисы не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет несколько десятков миллионов рублей.