Дом в Липецкой области, где взорвался газ, не подлежит восстановлению

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Жилой дом в Ельце после взрыва газа не подлежит восстановлению, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В панельном доме рухнули основные несущие конструкции. Восстановить его не представляется возможным", - сказал источник.

Перекрытия одного из двух подъездов полностью обрушились. Второй подъезд также поврежден.

"Жильцы эвакуированы. Находиться в доме опасно", - сказал источник.

Ранее в субботу в МЧС РФ сообщили о взрыве газа в двухэтажном доме в Ельце Липецкой области. Источник "Интерфакса" в службах скорой помощи заявил о госпитализации шести человек, позднее эти данные подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Другой собеседник агентства говорил, что под завалами могут быть люди.