Два человека спасены после взрыва газа в двухэтажном доме в Ельце

Число пострадавших увеличилось до шести человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Два человека спасены после взрыва газа в двухэтажном доме в Ельце Липецкой области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как ранее говорил источник "Интерфакса", после взрыва под завалами могли оставаться до семи человек.

Кроме того, другой собеседник агентства заявил, что число пострадавших в результате взрыва выросло.

"Число пострадавших увеличилось до шести человек. Среди них один ребенок", - сказал источник.

В ночь на субботу в Ельце Липецкой области произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. МЧС сообщило, что в доме частично обрушилась стена.

Источник "Интерфакса" рассказал, что основной версией взрыва является утечка газа из-за неисправности оборудования или халатности.