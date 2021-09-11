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Газ взорвался в двухэтажном доме в Липецкой области

В доме обрушилась стена, под завалами есть люди

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В двухэтажном доме в Ельце Липецкой области произошел взрыв газа, частично обрушилась стена, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что сигнал о взрыве бытового газа в двухподъездном двухэтажном жилом доме поступил в 0:52. Там отметили, что погибшие и пострадавшие устанавливаются.

Источник "Интерфакса" сообщил, что в результате взрыва пять человек пострадали, еще несколько могут находиться под завалами.

"По наряду "скорой" госпитализировано пять человек. Еще до семи под завалами", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства рассказал, что в доме обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. По его данным, всего в доме 16 квартир, до восьми из них может быть повреждено.

Как заявили в МЧС, сейчас жильцов дома эвакуируют в пункты временного размещения. На месте происшествия работают 15 человек и четыре единицы техники.

Липецкая область Елец

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