Источник назвал утечку газа основной версией взрыва в двухэтажке в Ельце

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Утечка газа, по предварительным данным, спровоцировала взрыв в жилом доме в Ельце, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них основная - утечка газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования, либо халатности при обращении с ним", - сказал собеседник агентства.

Также будет проверена версия детонации газового баллона, добавил источник.

В ночь на субботу в Ельце Липецкой области произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. МЧС сообщило, что в доме частично обрушилась стена. По данным источников "Интерфакса", из-за взрыва обрушилось перекрытие между этажами, под завалами могут оставаться до семи человек. Пять пострадавших госпитализированы, уточнил один из собеседников агентства.