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Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Ельце

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Один человек обнаружен погибшим после взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Ельце, под завалами остаются люди, сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района.

"Один человек без признаков жизни найден. Еще минимум двое без вести (пропали - ИФ). Предположительно, (пропавшие без вести находятся - ИФ) под завалами", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник "Интерфакса" в службе скорой помощи сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи человек.

МЧС подтверждает информацию об одном погибшем и шести пострадавших. Кроме того, спасатели ищут троих человек, которые могут находиться под завалами.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в городе Ельце в Липецкой области взорвался газ. По данным МЧС, в здании частично обрушилась стена. Источники "Интерфакса" говорят, что в доме полностью обрушились перекрытия и восстановлению он не подлежит.

В качестве основной причины взрыва, по словам источника "Интерфакса", рассматривается утечка газа вследствие неисправности оборудования или халатности.

По данным регионального управления МЧС, в жилом доме зарегистрировано 47 человек, проживает - 30.

Липецкая область Елец

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