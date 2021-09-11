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До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме в Ельце

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Ельце увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района.

"Обнаружены еще два тела. Одна из них извлечено", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, обнаружены тела ребенка и взрослого. Под завалами может оставаться еще один взрослый.

Ранее сообщалось об одном погибшем. При этом в МЧС отмечали, что спасатели продолжают искать под завалами трех пропавших после взрыва жильцов.

Между тем, по данным администрации Липецкой области, всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

Там также уточнили, что один из погибших - ребенок 11 лет. Кроме того, погибла женщина 1971 года рождения.

Власти региона добавили, что одного из пострадавших родственники забрали из больницы после оказания ему медицинской помощи.

"В настоящий момент в лечебных учреждениях города Ельца находятся четыре человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в городе Ельце в Липецкой области взорвался газ. По данным МЧС, в здании частично обрушилась стена. Источники "Интерфакса" говорят, что в доме полностью обрушились перекрытия и восстановлению он не подлежит.

В качестве основной причины взрыва, по словам источника "Интерфакса", рассматривается утечка газа вследствие неисправности оборудования или халатности.

Липецкая область Елец

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