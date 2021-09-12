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Морские пехотинцы отработали высадку десанта на учении "Запад-2021"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения Балтийского и Северного флотов в рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта, сообщили в Минобороны РФ.

Учения прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

"По легенде учения морским пехотинцам Северного флота была поставлена задача осуществить захват плацдарма и обеспечить высадку техники морского десанта для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высадка десанта производилась с больших десантных кораблей "Королёв", "Минск", "Калининград" и "Оленегорский горняк". На плав вышло более 40 бронетранспортеров БТР-80 с личным составом подразделений соединения морской пехоты Северного флота. Непосредственно на побережье морская пехота с техникой высадилась с малых десантных кораблей на воздушной подушке "Мордовия" и "Евгений Кочешков".

В свою очередь десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Балтийского флота решали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

"Противодействуя силам высадки, они условно нанесли удары по "противнику" используя гранатомёты, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки "Нона", реактивные системы залпового огня "Град", - отмечается в сообщении.

В учениях было задействовано 10 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения двух флотов, до 10 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 200 единиц боевой техники, а также порядка 2 тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Калининградская область Запад-2021 Россия Белоруссия

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