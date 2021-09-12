Авиация отработала бомбометание в рамках учения "Запад-2021"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 ЗВО отработали бомбометание на полигоне под Смоленском в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

"Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника", - сообщает Минобороны РФ.

В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар и звеньев, боевое применение осуществлялось с высот около тысячи метров. "Истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолетов Су-30см Западного военного округа. Всего в полетах на боевое применение было задействовано около 20 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации", - говорится в сообщении.

Учения "Запад-2021" будут проходить до 15 сентября на полигонах России и Белоруссии, а также в южной части Балтики.

Всего в маневрах задействуют около 200 тысяч человек. Около 2,5 тысяч российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.