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Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам более чем на 99%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная система в России готова к проведению выборов в сентябре более чем на 99%, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Пока еще на 99% с хвостиком (готова избирательная система), поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки (избирателей) и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Глава комиссии также сообщила, что на всех уровнях сентябрьских выборов ожидается высокая конкуренция среди кандидатов.

"У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов", - отметила Памфилова.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября.

Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Госдума ЦИК РФ Элла Памфилова

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