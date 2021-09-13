Завершилась подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Жители семи регионов России смогут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре до 23:59 текущего понедельника.

Согласно последним данным ЦИК РФ, комиссия приняла порядка 2,2 млн заявлений для участия в онлайн-голосовании на предстоящих выборах.

По словам замглавы Центризбиркома России Николая Булаева, в зоне действия ДЭГ на выборах в текущем году проживает 16 млн избирателей в семи субъектах РФ. При этом 10 млн граждан могут принять участие в онлайн-голосовании, поскольку они имеют подтверждённую учетную запись на едином портале Госуслуг (ЕПГУ). Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени). В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Жители шести регионов РФ, а также российские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, в период со 2 августа до 23:59 13 сентября могут подать заявления в электронном виде с использованием ЕПГУ. Избиратель должен являться пользователем портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью в этой системе. При этом данные гражданина будут сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы".

Столичным гражданам для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах необходимо зарегистрироваться в эти же сроки через портал mos.ru. Принять участие в онлайн-голосовании в Москве смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.