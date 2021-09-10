ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России исполнил решения Верховного суда (ВС) РФ об отмене регистрации 16 кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), партии "Яблоко" и Партии роста, а также исключит их из федеральных списков.

ЦИК в соответствии с решением ВС РФ исключил из списка кандидатов на парламентские выборы от РПСС бизнесмена Дмитрия Потапенко в связи с наличием у него иностранных финансовых инструментов.

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии, сообщил, что у кандидата от РПСС Потапенко были акции иностранных компаний на 1 июля 2021 года, и их количество увеличилось на момент регистрации 16 июля текущего года.

Также комиссия исполнила решение ВС РФ об отмене регистрации девяти кандидатов от партии "Яблоко" по той же причине - Александра Амосова, Михаила Аркадьева, Ивана Добыша, Никиты Есакова, Евгения Мартынова, Александры Орловой, Елены Плотниковой, Дмитрия Семавина, Баясхалана Чимитдоржиева.

Кроме того, Центризбирком исключил из федерального списка на парламентские выборы шесть кандидатов от Партии роста также из-за наличия у них иностранных финансовых инструментов: Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгения Орлова, Алексея Урываева, Заура Шахбанова.

Также ЦИК РФ исключил всех указанных кандидатов из избирательных бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

Булаев в ходе заседания комиссии заявил, что сведения от Центробанка о наличии иностранных финансовых инструментов поступили "по достаточно заметному количеству кандидатов". "Абсолютное большинство из них предпочли написать заявления и сложить полномочия кандидатов. Представители нескольких партий, в первую очередь, "Яблока", РПСС и Партии роста - кандидаты от такой процедуры отказались, и ЦИК обратилась в Верховный суд РФ", - сказал он.

"Верховный суд рассмотрел и принял окончательное решение, оно вступило в силу - регистрация всех этих кандидатов отменена", - добавил Булаев.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других зарегистрированных кандидатов, было связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов.