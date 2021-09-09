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Песков заявил, что члены "пятерки" "Единой России" сами решат, идти ли в Думу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Решать, идти в Думу или остаться на своем посту, члены федеральной "пятёрки" кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" будут самостоятельно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю: это личное решение тех, кто участвует в процессе", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, может ли так получиться, что вся "пятерка" в Думу не пойдет, и не будет ли это обманом ожиданий избирателей.

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"Процедура вся прописана в законе, и дальше - это вопрос личного решения участников выборов", - добавил Песков.

Он напомнил, что ранее на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин уже отвечал на похожий вопрос - останутся ли на своих должностях министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда глава государства отметил, что решение - идти или не идти в Думу - должны принимать сами кандидаты.

"Это же относится и ко всем остальным", - сказал Песков.

Помимо Шойгу и Лаврова, как сообщалось, в "пятёрку" входят врач Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

Дмитрий Песков Госдума

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