Верховный суд РФ окончательно снял бизнесмена Потапенко с думских выборов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу на решение об отмене регистрации на выборах в Госдуму кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко.

"Решение Верховного суда России от 1 сентября 2021 года оставлено без изменений, жалоба на решение - без удовлетворения", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Потапенко оспаривал решение суда, которым был удовлетворен иск Центризбиркома РФ об отмене его регистрации как члена федерального списка кандидатов от РПСС в депутаты Госдумы на сентябрьских выборах.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других зарегистрированных кандидатов, было связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов. В частности, Потапенко, говорилось в решении со ссылкой на предоставленные суду данные ЦИК, владеет акциями СВОМ Finance P.L.C. - 1 шт., Gaz Finance Plc - 21 шт., Jacobs Engineering Group Inc. - 21 шт., Polymetal Intemational plc - 4 шт., Public Limited Liability Соmpany Yandex N.V. - 1 шт., The Procter & Gamble Соmpany - 7 шт.

Потапенко в суде возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснив, что у него нет иностранных финансовых инструментов, и он владеет только депозитарными расписками.

Накануне, 8 сентября, Мосгорсуд удовлетворил иск окружного избиркома об отмене регистрации Потапенко в качестве кандидата на выборы по Кунцевскому одномандатному избирательному округу столицы N197.