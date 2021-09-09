Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Верховный суд РФ окончательно снял бизнесмена Потапенко с думских выборов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу на решение об отмене регистрации на выборах в Госдуму кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко.

"Решение Верховного суда России от 1 сентября 2021 года оставлено без изменений, жалоба на решение - без удовлетворения", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Потапенко оспаривал решение суда, которым был удовлетворен иск Центризбиркома РФ об отмене его регистрации как члена федерального списка кандидатов от РПСС в депутаты Госдумы на сентябрьских выборах.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других зарегистрированных кандидатов, было связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов. В частности, Потапенко, говорилось в решении со ссылкой на предоставленные суду данные ЦИК, владеет акциями СВОМ Finance P.L.C. - 1 шт., Gaz Finance Plc - 21 шт., Jacobs Engineering Group Inc. - 21 шт., Polymetal Intemational plc - 4 шт., Public Limited Liability Соmpany Yandex N.V. - 1 шт., The Procter & Gamble Соmpany - 7 шт.

Потапенко в суде возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснив, что у него нет иностранных финансовых инструментов, и он владеет только депозитарными расписками.

Накануне, 8 сентября, Мосгорсуд удовлетворил иск окружного избиркома об отмене регистрации Потапенко в качестве кандидата на выборы по Кунцевскому одномандатному избирательному округу столицы N197.

РПСС Дмитрий Потапенко Верховный суд РФ Госдума ЦИК РФ

Новости по теме

Новости

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Кремль надеется, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока 2"

НПО "Молния" заявило, что не повезет "Буран" из Казахстана в Россию

НПО "Молния" заявило, что не повезет "Буран" из Казахстана в Россию

Генпрокуратура предложила признать экстремизмом реабилитацию нацизма

Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от гриппа и COVID с интервалом в месяц

Космонавты сообщили, что по-прежнему ощущают неприятный запах на МКС

Космонавты сообщили, что по-прежнему ощущают неприятный запах на МКС

Песков заявил, что члены "пятерки" "Единой России" сами решат, идти ли в Думу

Песков заявил, что члены "пятерки" "Единой России" сами решат, идти ли в Думу

Россия не получала от США приглашение на саммит по борьбе с COVID

Воздух на МКС оказался чистым, несмотря на срабатывание датчика дыма

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');