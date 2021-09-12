Приоритетной версией крушения L-410 под Иркутском стала ошибка пилотирования

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

Собеседник агентства пояснил, что самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы.

Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках, добавил он.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года,.

Ранее в авиакомпании "СиЛА" сообщили, что L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. По данным представителя перевозчика, в районе Казачинска наблюдался туман.

На борту находились 16 человек. В Следственном комитете сообщили, что все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии.