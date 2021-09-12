Дело о крушении L-410 под Иркутском будет расследовать Центральный аппарат СК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Расследовать обстоятельства крушения самолета L-410 под Иркутском будут сотрудники Центрального аппарата следственного комитета (СК), они уже командированы в регион,

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что на место происшествия направлены криминалисты Криминалистического центра ведомства.

В воскресенье, 12 сентября, самолет L-410, на борту которого находилось 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку в условиях выпавшего тумана.

По предварительным данным, все находившиеся на борту люди выжили, один из них находится в тяжелом состоянии. Вместе с тем источник в оперативном штабе сообщил "Интерфаксу", что получена информация о том, что пилот, возможно, погиб.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.