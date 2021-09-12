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Источник сообщил о проверке данных о гибели пилота при крушении L-410

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении L-410 под Иркутском.

"Поступила информация о гибели пилота. Она проверяется", - сказал источник в оперативном штабе "Интерфаксу".

Ранее в СКР сообщили, что все пассажиры самолета остались в живых. О том, что никто не погиб, сказал также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В воскресенье представитель авиакомпании "СиЛА" рассказал "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

Иркутская область L-410

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