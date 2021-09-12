Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Губернатор Иркутской области подтвердил, что жертв при крушении L-410 нет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области никто не погиб, сообщил в воскресенье губернатор Игорь Кобзев.

В РоссииРазбившийся под Иркутском самолет нашли в четырех километрах от ВППРазбившийся под Иркутском самолет нашли в четырех километрах от ВППЧитать подробнее

"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", - приводятся его слова на сайте правительства региона.

Кобзев добавил, что на место происшествия из Иркутска вылетает вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС.

Ранее сообщалось, что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около села Казачинское в ходе повторного захода на посадку. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы, инцидент произошел из-за отказа техники.

Иркутская область L-410 Игорь Кобзев

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 12 сентября

Источник сообщил о проверке данных о гибели пилота при крушении L-410

СКР сообщил, что все находившиеся в L-410 пассажиры живы

Разбившийся под Иркутском самолет нашли в четырех километрах от ВПП

Разбившийся под Иркутском самолет нашли в четырех километрах от ВПП

В МЧС РФ сообщили о жесткой посадке самолета L-410 под Иркутском

Бастрыкин поручил проверить данные о задержании россиянина в Праге

Под Иркутском разбился самолет L-410

Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" на нижегородском полигоне Мулино

Пандемия коронавируса

Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту

Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту

Володин призвал Киев думать о развитии отношений с Москвой, а не о войне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');