Губернатор Иркутской области подтвердил, что жертв при крушении L-410 нет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области никто не погиб, сообщил в воскресенье губернатор Игорь Кобзев.

"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", - приводятся его слова на сайте правительства региона.

Кобзев добавил, что на место происшествия из Иркутска вылетает вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС.

Ранее сообщалось, что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около села Казачинское в ходе повторного захода на посадку. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы, инцидент произошел из-за отказа техники.