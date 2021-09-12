Четыре человека погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области

Самолет L-410. Архивное фото Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами крушения самолета в Иркутской области стали четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Четверо погибших", - сказал собеседник агентства.

Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном - переломы. Пострадавшим оказывается медпомощь на месте, добавил он.

Силы и средства МЧС добрались до места жесткой посадки воздушного судна L-410 под Иркутском, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Проводится спасательная эвакуация", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на месте работают 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в воскресенье около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.