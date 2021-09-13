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СК назвал две главные версии крушения L-410 в Иркутской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Главными версиями причин крушения самолета L-410 в Иркутской области в СК назвали ошибку пилотирования при маневрировании перед посадкой и отказ техники.

Уголовное дело о катастрофе расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК). По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, дело передали в Главное следственное управление "для наиболее полного расследования".

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте крушения. Они уже нашли один из черных ящиков самолета. В аэропорту Иркутска они изъяли полетные документы, образцы топлива и технических жидкостей для экспертизы. Также они допрашивают лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

Самолет авиакомпании "Аэросервис" совершил аварийную посадку 12 сентября по пути из Иркутска в село Казачинское. Он сел в густом тумане в труднодоступной местности в четырех километрах от места назначения. Погиб один из пилотов и трое пассажиров, остальные получили травмы. Всего на борту были 14 пассажиров и два члена экипажа. Троих пострадавших со сложными переломами доставили в Иркутск для лечения.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 15 сентября днем траура по погибшим.

Ространснадзор сообщил, что проведет внеплановую проверку "Аэросервиса". ООО "Аэросервис" - дочернее предприятие авиакомпании ООО "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), оно базируется в читинском аэропорту "Кадала". По данным Росавиации, до катастрофы в парке компании было три L-410 и несколько других воздушных судов.

Иркутская область Иркутск Аэросервис Казачинское СКР

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