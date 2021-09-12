Спасатели завершили работы по освобождению людей, зажатых в потерпевшем крушение L-410

В МЧС подтвердили информацию о 12 пострадавших

Спасатели МЧС на месте жесткой посадки пассажирского самолета L-410 компании "Аэросервис" около села Казачинское Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Работы по освобождению зажатых в самолете людей завершены, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации 12 человек пострадали и к сожалению 4 человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что все пострадавшие на месте жёсткой посадки самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна.

Ранее представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.