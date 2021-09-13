Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с авиакатастрофой L-410

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник подписал указ об объявлении дня траура в регионе в связи с авиакатастрофой самолета L-410 возле села Казачинское, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации области.

"В связи с авиакатастрофой самолета L-410 авиакомпании "СиЛА", произошедшей 12 сентября 2021 года, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 15 сентября 2021 года днем траура на территории Иркутской области", - говорится в документе.

Как сообщалось, в воскресенье пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. Погибли четыре человека, включая пилота. В больницу были доставлены 12 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные - под наблюдением врачей. Одна из пассажирок покинула больницу после медосмотра. Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что воздушное судно, на борту которого находились 16 человек, упал в ходе повторного захода на посадку.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.