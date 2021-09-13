Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

Пассажирский самолет L-410, разрушенный при жесткой посадке Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два бортовых самописца найдены на месте крушения самолета L-410 возле села Казачинское Иркутской области, осмотр продолжается, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, на борту воздушного судна было два самописца. Устройства будут направлены на расшифровку.

Как сообщалось, в воскресенье, 12 сентября, пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 были доставлены в больницу. Троих пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в Иркутск. Двое пассажиров отказались от госпитализации. В больнице остаются семь человек, одну из пострадавших прооперировали, женщина в тяжелом состоянии.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил агентству, что воздушное судно, на борту которого находились 16 человек, упало в ходе повторного захода на посадку.

По данным СКР, главные версии причин крушения самолета - ошибка пилотирования при маневрировании перед посадкой и отказ техники.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Аэросервис" по факту инцидента с самолетом L-410 в Иркутской области. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит авиакомпании "СиЛА".

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 этого авиаперевозчика, выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.