Задержан сбежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди

Архивное фото Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска и ФСБ России при поддержке Росгвардии задержали Александра Мавриди, который в августе еще с четырьмя арестантами сбежал из изолятора временного содержания в Истре (Московская область), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, фигуранта задержали в московском районе Митино на улице Дубравной.

"Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставляется в территориальное подразделение СК России", - заявила Волк.

Представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила журналистам, что Мавриди будет доставлен к следователю ГСУ СК России по Московской области и допрошен об обстоятельствах произошедшего после проведения дактилоскопии и подтверждения личности.

В ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро арестантов, которые, по версии следствия, открутили замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших был 50-летний Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в кражах - выходцы из Молдавии Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Последние четверо были задержаны в течение нескольких дней после побега. МВД объявило о вознаграждении в размере 1,5 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

По факту произошедшего СКР расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ).

Арестованы двое сотрудников изолятора, дежуривших в тот день. И.о. главы истринского ИВС обвинили в превышении должностных полномочий, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.