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Сотрудники истринского ИВС арестованы за побег пяти заключенных

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье суд арестовал до 5 октября двух сотрудников истринского изолятора временного содержания, сообщила представитель областного главка СКР Ольга Врадий. Их заподозрили в превышении полномочий в связи с побегом пяти заключенных.

Их задержали в середине дня в пятницу.

В ночь на пятницу из ИВС МВД сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. В их числе 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил в отношении сотрудников ИВС уголовное дело о превышения должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК) и запросил передачу уголовного дела о побеге арестантов из МВД.

По первому делу следователи изъяты журналы регистрации в ИВС и начали изучать должностные инструкции сотрудников изолятора.

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения беглецов, а также объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди. Правоохранительные органы Молдавии готовы помочь в задержании беглецов, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Источник "Интерфакса" говорил, что следы арестантов теряются на железнодорожной станции. Он предположил, что они уехали из Истры на утренней электричке.

Александр Мавриди Истра МВД СКР Московская область

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