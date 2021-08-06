Сотрудники истринского ИВС арестованы за побег пяти заключенных

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье суд арестовал до 5 октября двух сотрудников истринского изолятора временного содержания, сообщила представитель областного главка СКР Ольга Врадий. Их заподозрили в превышении полномочий в связи с побегом пяти заключенных.

Их задержали в середине дня в пятницу.

В ночь на пятницу из ИВС МВД сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. В их числе 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил в отношении сотрудников ИВС уголовное дело о превышения должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК) и запросил передачу уголовного дела о побеге арестантов из МВД.

По первому делу следователи изъяты журналы регистрации в ИВС и начали изучать должностные инструкции сотрудников изолятора.

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения беглецов, а также объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди. Правоохранительные органы Молдавии готовы помочь в задержании беглецов, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Источник "Интерфакса" говорил, что следы арестантов теряются на железнодорожной станции. Он предположил, что они уехали из Истры на утренней электричке.