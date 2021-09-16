Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения в Тюменской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту побега осужденного из колонии-поселения при исправительной колонии №2 в Тюменской области, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по ч.1 ст. 13 УК РФ (побег из места лишения свободы).

В свою очередь пресс-служба управления СКР по региону сообщает, что осужденный за убийство совершил побег 15 сентября.

СУ СКР и прокуратура проводят проверку о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками колонии.