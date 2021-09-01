И.о. главы истринского ИВС обвинили в превышении должностных полномочий

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре вменяется в вину незаконное распоряжение о размещении в одной камере фигурантов уголовного дела, которые впоследствии совершили побег. Об этом сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По данным следствия, врио начальника изолятора временного содержания отдал распоряжение подчиненным сотрудникам поместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру", - сказала Врадий в среду журналистам.

Таким образом, по ее словам, у них имелась возможность общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты с целью осложнить ход расследования уголовного дела, а в дальнейшем и его рассмотрения в суде, а также разработать план побега из-под стражи. "Также в данную камеру незаконно был перемещен Александр Мавриди. Кроме этого, обвиняемый допустил оставление в открытом виде так называемых кормушек – дверей камеры для передачи продуктов питания", - сказала Врадий.

Она отметила, что офицеру предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

"На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину", - сказала представитель следствия. Она не уточнила имени обвиняемого.

"Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (часть 2 статьи 313 УК РФ), четверо из которых задержаны, продолжается", - сказала Врадий, добавив, что оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения последнего находящегося на свободе беглеца – Александра Мавриди, продолжаются.

Побег из истринского ИВС

В ночь на 6 августа из истринского ИВС сбежали пятеро арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших – 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо выходцев из Молдавии, подозреваемых в серии краж.

Четверо беглецов были найдены и задержаны через несколько дней. МВД объявило о вознаграждении в размере 1,5 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

По факту произошедшего СКР расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ).

Арестованы двое сотрудников изолятора, дежуривших в тот день.