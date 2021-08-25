МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Полиция повысила до 1,5 млн рублей вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"МВД РФ увеличило до одного миллиона пятисот тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", - сказали журналистам в МВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

Между тем ранее в начале августа МВД объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске Мавриди.

Как сообщалось, в ночь на 6 августа из ИВС МВД по городу Истра совершили побег из-под стражи пятеро арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших – 50-летний Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж – выходцев из Молдавии Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Четверо беглецов были найдены и задержаны через несколько дней.

По факту произошедшего СК расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (часть 2 статьи 313 УК РФ).

Арестованы двое сотрудников изолятора, дежуривших в тот день.