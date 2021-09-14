Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минфин прописал тезис о недостаточной налоговой нагрузке на металлургические компании по сравнению с их иностранными конкурентами в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на ближайшие три года, пишет "Коммерсантъ".

Авторы документа отметили, что в мире уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3-5% от их выручки, тогда как в России он не превышает 1-2%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Сейчас твердые полезные ископаемые, кроме алмазов и драгметаллов, облагаются в России по фиксированной ставке НДПИ. В 2021 году ее подняли в 3,5 раза. Источник издания, близкий к правительству, что чиновники активно обсуждают налоговые поправки о росте НДПИ и могут их внести на обсуждение 20 сентября. По его данным, речь идет о росте коэффициента к ставке НДПИ с 3,5 до 10. То есть налог увеличится примерно втрое, что соответствует уровням, обозначенным Минфином в "Основных направлениях", пишет газета.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Минфин рассматривает рост коэффициента к ставке НДПИ для металлургических компаний с 3,5 до 10.

В документе Минфин называет рост НДПИ на руды "повышением справедливости распределения природной ренты".

Частичное изъятие доходов, полученных металлургическими компаниями от благоприятной ценовой конъюнктуры, справедливо, так как владельцы компаний не реинвестируют рентные сверхдоходы в новые производства, говорил в начале сентября министр финансов Антон Силуанов. В июне его ведомство предложило "донастроить" налогообложение металлургической отрасли с учетом роста цен в благоприятные периоды.

"Действительно, мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения, которое нам дано (по выработке налогового режима для майнинга - ИФ). Мне кажется, это абсолютно справедливо. У нас изъятие природной ренты у нефтяников составляет где-то 70-80%. У металлургов, черной и цветной металлургии, от 1% до 6%. Безусловно, речи нет никакой о том, чтобы уравнять эти уровни изъятий. Но справедливости ради, те допдоходы, которые получает этот сектор от изменения цен на мировых рынках, мне кажется, вполне могли бы быть использованы для реализации новых задач, стратегических инициатив", - говорил министр.

На фоне роста цен на металлы в 2021 году правительство ввело экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Этим механизмом будет плавающая ставка НДПИ, привязанная к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По оценке BCS, повышение НДПИ обойдется металлургам в 2-3% EBITDA. Предложения Минфина в целом соответствует ожиданиям рынка, что может ослабить давление на акции российских металлургов, поскольку подтверждает отмену действующих экспортных пошлин, которые принесут в бюджет около 160 млрд рублей. Фактические налогообложение в будущем году, таким образом, может снизиться по сравнению с 2021 годом, полагает BCS.

Российские горнодобывающие компании оценивают рентную нагрузку несколько иначе, чем Минфин - например, по оценке "Норникеля", в случае повышения НДПИ пропорционально текущему распределению налога уровень налоговой нагрузки на цветную металлургию вырастет с нынешних 4,1% до 9,2% выручки.