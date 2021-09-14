Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Адвокат счел политическим решение ВС Мордовии по ходатайству о выдворении Уилана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана намерен добиться отмены решения Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении его подзащитного в США для отбытия наказания.

"Суд Мордовии принял больше политическое решение, фактически отказав в рассмотрении нашего ходатайства. Суд мог запросить позиции ведомств в рамках рассмотрения дела и контролировать этот процесс. Сейчас же не понятно, кто будет в итоге принимать решение по нашему ходатайству. Конечно, мы будем обжаловать это решение в апелляционном суде", - сказал "Интерфаксу" адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Жалоба будет подана в течении 10 суток.

В своем постановлении Верховный суд Мордовии пояснил, что ходатайство защитников Уиллана "оставлено без рассмотрения, направлено в министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки".

Как пояснил адвокат, в рамках этого постановления "Минюст должен связаться с американскими коллегами для выяснения вопроса о желании США принять Уилана и гарантиях того, что он будет отбывать наказание на родине".

"Сейчас многое зависит от американской стороны. Если они откажутся признать наш приговор, то Минюст точно даст отрицательный ответ по нашему ходатайству о выдворении и Уилан останется в РФ", - сказал Жеребенков.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Пол Уилан Мордовия США Владимир Жеребенков

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м

Минюст обвинил "Русь сидящую" в надругательстве над гербом России

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Умер генерал армии Виктор Казанцев

"Интерфакс" разработал для магистрантов МГИМО курс по трансфертному ценообразованию

Суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Пола Уилана в США

Суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Пола Уилана в США

У Мавриди после задержания изъяли валюту и 70 тысяч рублей

У Мавриди после задержания изъяли валюту и 70 тысяч рублей

Власти потребуют закрыть общежитие для мигрантов в Подмосковье после убийства пенсионерки

Что случилось этой ночью: вторник, 14 сентября

Двух иностранцев заподозрили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');