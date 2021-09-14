Адвокат счел политическим решение ВС Мордовии по ходатайству о выдворении Уилана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана намерен добиться отмены решения Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении его подзащитного в США для отбытия наказания.

"Суд Мордовии принял больше политическое решение, фактически отказав в рассмотрении нашего ходатайства. Суд мог запросить позиции ведомств в рамках рассмотрения дела и контролировать этот процесс. Сейчас же не понятно, кто будет в итоге принимать решение по нашему ходатайству. Конечно, мы будем обжаловать это решение в апелляционном суде", - сказал "Интерфаксу" адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Жалоба будет подана в течении 10 суток.

В своем постановлении Верховный суд Мордовии пояснил, что ходатайство защитников Уиллана "оставлено без рассмотрения, направлено в министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки".

Как пояснил адвокат, в рамках этого постановления "Минюст должен связаться с американскими коллегами для выяснения вопроса о желании США принять Уилана и гарантиях того, что он будет отбывать наказание на родине".

"Сейчас многое зависит от американской стороны. Если они откажутся признать наш приговор, то Минюст точно даст отрицательный ответ по нашему ходатайству о выдворении и Уилан останется в РФ", - сказал Жеребенков.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.