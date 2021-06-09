Уилан ни при каких обстоятельствах не собирается признавать вину

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан не собирается признавать вину в шпионаже ни при каких условиях, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Он категорически не признает вину и не собирается этого делать ни при каких обстоятельствах", - сказали адвокаты после посещения американца в колонии, где он отбывает наказание.

Жеребенков зачитал открытое письмо от Уилана, в котором американец настаивает, что приехал в РФ в качестве туриста.

"Я приехал в Россию как турист, я не виновен. Мое длительное нахождение под стражей тут, и нахождение под стражей российских заключенных в США нарушает принципы справедливости и гуманности", - пишет Уилан.

В связи с этим американец призывает глав США и РФ на саммите "в первую очередь решать не вопросы высокой политики, а вопросы обычных граждан, которые находятся под стражей в разных странах".

Ранее Жеребенков и другой адвокат Уилана Ольга Карлова также сообщили, что американец уже не надеется, что его обменяют. "Мы считаем более вероятным другой путь - просить не о помиловании, а подавать ходатайство о выдворении его из РФ, поскольку его действия не нанесли РФ реального ущерба. Такая процедура прописана в УПК РФ", - заявили юристы "Интерфаксу".

По их словам, Уилан убежден, что "если президент Владимир Путин проявит добрую волю, то США в рамках взаимности выдворят кого-то из россиян, возможно, Бута и Ярошенко".

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку поначалу надеялся, что его обменяют.

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