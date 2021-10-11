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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин простудился после спорта на свежем воздухе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил, что недавно простыл после занятий спортом на воздухе. Рассказывать о здоровье ему пришлось на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса. Он несколько раз там покашливал.

Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - ответил Путин.

Российский лидер 14 сентября сообщил, что вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Через несколько дней он уточнил, что заболевших в Кремле - десятки. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что все они прививались от COVID-19, но не все успели вовремя ревакцинироваться. Он также регулярно отмечал, что у самого Путина со здоровьем все в порядке.

Из самоизоляции президент вышел 29 сентября и провел личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Предполагается, что Путин 12 октября примет в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца всех депутатов Госдумы нового, VIII созыва.

Президент привился от коронавируса весной. 30 июня он сказал, что использовал препарат "Спутник V" по примеру своих знакомых. В июле Песков сообщил, что перед личными встречами с Путиным люди по-прежнему проходят предварительную самоизоляцию, как и до вакцинации президента.

Владимир Путин коронавирус Валентина Матвиенко Госдума

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