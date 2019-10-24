Росприроднадзор не нашел ртути в реке Сейба после прорыва дамб на прииске "Сибзолота"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Енисейского управления Росприроднадзора не обнаружили ртуть в пробах воды на месте разрушения дамб золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого министерства экологии.

По информации ведомства, министр экологии Павел Корчашкин сделал запрос в региональное управление Росприроднадзора и получил официальный ответ. "Согласно полученным результатам установлено отсутствие ртути в отобранных пробах", - говорится в документе.

Пробы воды были взяты в реке Малая Сейба на участке золотодобычи ООО "Сисим" в районе ЧП.

Ранее в СМИ сообщалось, что в пробе воды, взятой на реке Сисим, якобы была обнаружена ртуть. Высказывалась версия о том, что при производстве на золотодобывающем участке могла быть использована ртуть, однако собственник артели это отрицал. Наличие следов ртути в пробах воды говорило бы об устаревшем и запрещенном способе добычи золота.

19 октября около 06:00 (02:00 по московскому времени) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) и еще двое сотрудников этой же организации.

По данным следствия, дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Золотодобывающая артель "Сисим" возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу "Сибзолото", следует из данных на официальном сайте компании.