Для фигурантов дела о пожаре в Невской мануфактуре попросили реальные сроки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило по 3,5 года колонии общего режима двум бывшим руководителям АО "Невская Мануфактура" по делу о пожаре 2021 года на этом предприятии, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурге.

В Невском районном суде города завершились прения сторон.

Обвинение попросило суд признать гендиректора АО Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.238 УК).

По версии следствия, бизнесмены заключали договора аренды помещений мануфактуры и получали арендную плату, "достоверно зная о наличии нарушений законодательства о пожарной безопасности" и получая замечания проверяющих из МЧС. Эти предписания они не выполняли, нарушения не устраняли и продолжали сдавать помещения, осознавая, что их эксплуатация "не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья".

Защита просила подсудимых оправдать. По мнению адвокатов, в действиях фигурантов не было состава преступления и умысла, а выводы обвинения предположительны. Михневич с Макеевым ранее не общались, сговор не доказан, указала защита. По мнению подсудимых, выявляемые проверкой нарушения не представляли реальной угрозы и об угрозе проверяющие не говорили и приостанавливать работу мануфактуры не собирались. Михневич признает, что нарушения имелись, но он не считал их опасными.

Ранее возбужденное против Макеева дело по ст.243.1 УК (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере) прекращено за истечением срока давности.

При поступлении дела в суд оба обвиняемых находились под подпиской о невыезде.

12 апреля 2021 года в здании Невской мануфактуры начался крупнейший, по оценке МЧС, в современной истории Петербурга пожар, который тушили до 16 апреля. Здание сгорело до остова. При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части и пострадали трое его сослуживцев. Предполагается, что причиной происшествия стало несоблюдение в здании правил противопожарной безопасности.