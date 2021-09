Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на торгах среды

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду продолжил рост во главе с бумагами компаний нефтегазового сектора на фоне ралли котировок газа и нефти. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, лидировали в росте бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), "Башнефти" и "Газпром нефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 4065,53 пункта, однако во время сессии он достигал нового пика - 4081,98 пункта. Индекс РТС вырос на 0,7%, до 1766,67 пункта. Цены blue chips на "Мосбирже" показали смешанную динамику в пределах 4,1%.

Доллар подешевел на 41 копейку, до 72,49 рубля.

Подорожали акции "Башнефти" (+5,7%), "Газпром нефти" (+4,1%, до 458,1 рубля), "Магнита" (+2,3%), "Московской Биржи" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), Сбербанка (+1,8% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (+1,6%), расписки Ozon (+1,4%), бумаги "Газпрома" (+1,1%), "РусГидро" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%, до 562,5 рубля), ВТБ (+0,6%), "Северстали" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Цена на газ в Европе продолжает ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 79 евро за МВт.ч, или $964 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до $1000 за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос, верно ли, что поставки по "Северному потоку 2" могут начаться уже 1 октября, сказал журналистам: "Нет. 1 октября поставки еще не начнутся".

Цена акций "Роснефти" в среду достигала рекордных 589,8 рубля за штуку. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам в среду, что Минэнерго в ближайшие дни должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2".

Подешевели расписки TCS Group (-3,1%), акции ПАО "Полюс" (-2,4%), Polymetal (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), UC Rusal (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "МТС" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Дополнительные фискальные изъятия у компаний горно-металлургической отрасли на фоне благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль. Как сообщили "Интерфаксу" несколько осведомленных источников, такой вариант обсуждался в среду на совещании представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Предложения, подготовленные по итогам этого совещания, в четверг будут доложены премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил представитель "Северстали" журналистам.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,7%, FTSE прибавляет менее 0,1%) и США (индекс S&P 500 в начале торгов просел на 0,1%).

Опубликованная утром в среду порция статистических данных из Китая за август показала, что экономика страны снизила темпы роста, пишет MarketWatch.

В частности, данные показали, что рост розничных продаж (+2,5%) и промышленного производства (+5,3%) в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%, промпроизводства - до 5,6% с июльских 6,4%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре вырос до 34,3 пункта при прогнозах снижения до 17,9 пункта с 18,3 пункта в августе.

Нефть в среду дорожает на статистике о сокращении запасов сырья в США, фьючерсы на Brent превысили $75 за баррель. К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,6%, до $75,54 за баррель (+0,1% во вторник), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3%, до $72,58 за баррель (без изменений накануне).

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,903 млн баррелей, сокращение продолжается уже семь недель подряд.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,42 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,57 млн), запасы бензина снизились на 1,86 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,95 млн).

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ЯТЭК (+39,9%, до 135,45 рубля), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+11,4% и +5,7% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,7%), "Белона" (+4,7%), "Распадской" (+4,1%), ГК "Самолет" (+3,5%).

ЯТЭК (подконтрольна "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в 2022 году прирастить запасы на 150 млрд куб. м газа, сообщил глава компании Андрей Коробов. По его словам, ЯТЭК планирует в начале следующего года разместить акции на бирже, поскольку текущий free float у нее незначительный. "Мы хотим увеличить free float, называем это IPO", - сказал Коробов журналистам в кулуарах Тюменского форума. Кроме того, по словам Коробова, ЯТЭК обсуждает с Минэнерго варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (-21,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-11,8%), "Объединенной вагонной компании" (-8,9%), ПАО "Арсагера" (-3,9%), "КАМАЗа" (-3,3%), Petropavlovsk (-2,9%), "Трубной металлургической компании" (-2,6%), "ФосАгро" (-2,5%, до 5009 рублей).

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR) по итогам II квартала, сообщила накануне компания. Реестр для их получения закроется 24 сентября. Это рекордный размер квартальных дивидендов для "ФосАгро". Общая сумма выплат составит 20,2 млрд рублей, превысив FCF компании за II квартал (19 млрд рублей). По итогам I квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 105 рублей на акцию (35 рублей на GDR) на общую сумму 13,6 млрд рублей, что соответствует 90% квартального FCF.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 129,46 млрд рублей (из них 35,22 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,79 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 13,95 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).