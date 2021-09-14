Индекс МосБиржи обновил максимум за счет бумаг нефтегазовых компаний и Сбербанка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне подорожавшей нефти, ралли цен на газ, также статистики о замедлении инфляции в США, что снижает вероятность скорого сокращения Федрезервом мер стимулирования; индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста Сбербанка и бумаг нефтегазовых компаний, тогда как в других секторах отмечалась локальная фиксация прибыли игроками.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4055,7 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 4061,99 пункта), индекс РТС - 1754,6 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 72,81 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3%), "Татнефти" (+2,8%), "Газпрома" (+2,4%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,3%), расписки Ozon (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,7% "префы").

Цена на газ в Европе продолжает ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах Германии и Европы.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 66,17 евро за кВт.ч, или $808 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Вопрос перехода Сбербанка на выплату промежуточных дивидендов в ближайшее время не актуален, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. На выплату дивидендов за 2020 год банк направил 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год (422,38 млрд рублей, или 18,7 рубля на одну акцию).

Подешевели во вторник акции "ММК" (-3,4%), "НЛМК" (-2,5%), UC Rusal (-2,3%), расписки TCS Group (-2%), бумаги "Норникеля" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), ВТБ (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,3%), "Магнита" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

По словам трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ подрос на фоне стабильно высоких нефтяных котировок в ожидании нового урагана в Мексиканском заливе, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы.

Аналитик "Сбер Управление активами" Александра Овчинникова полагает, что вышедшие в США данные по инфляции станут важным сигналом для дальнейшей монетарной политики Федрезерва. Цифры показали некоторое замедление инфляции, что способствует снижению нервозности на рынках, а также ослаблению ожиданий скорого сворачивания монетарных стимулов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефтегазовый сектор вытянул рынок акций РФ к новым максимумам индекса МосБиржи - положительное влияние оказали новые рекорды цены на газ в Европе и подросшая нефть. С другой стороны, давление на рынок оказывал сектор металлов и добычи на фоне слабости промышленных металлов.

Заполнение европейских ПХГ на воскресенье составляло 70,75%, что на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Такая ситуация сложилась как из-за снижения поставок СПГ, так и сокращения прокачки через трубопроводы из РФ и Норвегии.

Европейские индексы преимущественно торговались в "минусе". Очередные вспышки COVID-19-Delta в Китае могут оказать негативное влияние на ряд ключевых для Европы отраслей.

Нефть Brent с утра торговалась выше $74 за баррель, но к вечеру отступила от дневных максимумов. Международное энергетическое агентство оценивает общие потенциальные потери от урагана "Ида" в объеме около 30 млн баррелей. Проблемы американской нефтедобычи могут продолжиться. Тропический шторм "Николас" уже привел к отключению электроснабжения около 500 тыс. домохозяйств и бизнесов. При дальнейшем ущербе инфраструктуры электроснабжения могут также пострадать сланцевые проекты. Около 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива остается в нерабочем состоянии. Также приходят вести из Ливии, где во вторник протестующие заблокировали погрузку танкера в порту Эс-Сидер, хотя еще утром сообщалось, что порты Раслануф и Эс-Сидер работают без сбоя.

Тем временем, замедление инфляции США в августе снижает тревожность по поводу действий Федрезерва. Демократы в Конгрессе опубликовали свой план повышения налогов - он предусматривает увеличение корпоративного налога до 26,5%, а также максимальную ставку для физических лиц на уровне 39,6%. Впрочем, комментаторы вашингтонской политики все же указывают, что финальные цифры налогов могут оказаться ниже. Предложение администрации президента США Джо Байдена было агрессивней, так как предполагало повышение корпоративного налога до 28%.

Некоторое замедление инфляции может подкрепить позицию сторонников более плавного выхода из стимулов ФРС. Впрочем, позицию американского регулятора рынок узнает уже на будущей неделе. Непосредственная реакция рынка позитивная, хотя ожидаемый во вторник рост вряд ли компенсирует потери с начала месяца, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" (339 рублей) во вторник поднялись до очередного пика с июля 2008 года на фоне достижения ценами на газ на различных площадках рекордных и многолетних максимумов. Котировки самого эмитента расположены не так далеко от исторического пика 369,50 руб. (май 2008 года) и в среднесрочном периоде (согласно верхним полосам Боллинджера недельного и месячного графиков) выглядят перекупленными.

Краткосрочно, однако, сдержанный характер повышения бумаг может позволить им какое-то время продолжать рост при поддержке фундаментальных факторов с ближайшим сопротивлением 340,50 руб. Технические поддержки расположены у 332,50 руб., 324,50 руб. и 312,50 руб. (преодоление последнего уровня будет говорить о перспективе смены среднесрочных настроений). На данный момент с учетом силы восходящего тренда имеет смысл держать длинные позиции по "Газпрому" с их сокращением в случае преодоления обозначенных поддержек.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник было менее оптимистично, нежели ОПЕК накануне, и понизило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 100 тыс. б/с, наряду с прогнозом по предложению на 150 тыс. б/с ввиду "дельта"-штамма и перебоев с производством в ряде стран. Прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год МЭА оставило без изменений. Тем временем, приближение урагана "Николас" к Мексиканскому заливу может еще больше сократить предложение нефти и газа в США, которое и так ограничено после урагана "Ида".

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE снизились на 0,4-0,5%, DAX прибавляет 0,1%) и в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%, Nasdaq вырос на 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле.

Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федрезерв может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители регулятора указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке во вторник цены Brent подросли на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $73,69 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $70,61 за баррель (+0,2% и +1,1% в понедельник).

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы. Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Во вторник вышел ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) - эксперты подсчитали, что мировое предложение нефти в мире в августе снизилось на 540 тыс. б/с к предыдущему месяцу - до 96,1 млн б/с и, как ожидается, останется на том же уровне в сентябре.

В октябре рост предложения должен возобновиться, поскольку страны ОПЕК+ продолжают снижать свои сокращения, а проблемы с остановкой будут решены.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (+30,2%), ПАО "Группа Черкизово" (+6,8%), ГДР Ros Agro (+5,8%, до 1218,2 рубля), бумаги ПАО "ФосАгро" (+5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,7%), OR Group (+2,9%).

Совет директоров группы "Русагро" (Ros Agro Plc) увеличил минимальный уровень дивидендных выплат с 25% до 50%, сообщила компания. До недавнего времени дивидендная политика "Русагро" предусматривала выплату не менее 25% чистой прибыли по МСФО, однако исторически компания платила больше. Так, ранее в сентябре акционеры "Русагро" утвердили промежуточные дивиденды в размере $119,7 млн, что соответствует 50% чистой прибыли компании за первое полугодие 2021 года. Компания платит дивиденды дважды в год - по итогам первого полугодия и финальные за год.

"Русагро" могла бы направлять на дивиденды весь свободный денежный поток после снижения показателя задолженности net debt/EBITDA до 1,0х, считает гендиректор компании Максим Басов.

Подешевели акции "Белона" (-13,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-12,1%), акции "Самараэнерго" (-4,6%), ПАО "Арсагера" (-4,6%), "Мечела" (-4,1%).

Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-3,7%, до 147,5 рубля) на внеочередном собрании 8 сентября приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере 9,538 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра на получение дивидендов установлено 20 сентября.

Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (-1,4% и -2,8% "префы") на внеочередном собрании 8 сентября приняли решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года из расчета 5,745 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра на получение дивидендов установлено 20 сентября.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев обратил внимание на депозитарные расписки Fix Price (-2,3%), которые просели после продажи в рынок 3% акций компании, принадлежавших одному из миноритарных акционеров.

Текущие котировки расписок Fix Price предполагают 16%-ный дисконт к цене, которая была на IPO полгода назад. Это хорошая возможность для вхождения в капитал быстрорастущего и высокорентабельного бизнеса. По оценке эксперта, можно ожидать сезонного повышения рентабельности Fix Price во II полугодии и ускорения темпов роста сети, что будет оказывать поддержку котировкам в ближайшие месяцы. В настоящий момент эти бумаги торгуются с 30%-ным дисконтом к оценке магазинов фиксированных цен в США, при этом темпы роста бизнеса Fix Price заметно выше, отмечает Клещев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,3 млрд рублей (из них 32,23 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 31 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,43 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").