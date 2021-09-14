Twitter и Telegram оштрафованы на 5 и 9 млн руб. за неудаленный контент

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter и Telegram за административные правонарушения, связанные с отказом удалить запрещенный в России контент.

"Twitter и Telegram признаны виновными за совершение двух правонарушений каждый, им назначены штрафы в размере 5 млн рублей и 9 млн рублей соответственно", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Twitter с начала этого года составила около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей.

Ранее во вторник московский суд в очередной раз оштрафовал за аналогичные правонарушения Facebook, присудив компании штраф в 21 млн рублей. Таким образом, сумма общих штрафов, полученных соцсетью с начала этого года за нарушение российского законодательства, составила более 80 млн рублей.

Компании признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Также ряд соцсетей были привлечены к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.