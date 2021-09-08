Суд утвердил назначенные Twitter штрафы на 19 млн рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду признал законным решения о назначении Twitter штрафов в 19 млн рублей из-за неудаления компанией запрещенного в РФ контента.

"Апелляционные жалобы на шесть постановлений мирового судьи в отношении компании Twitter, оставлены без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

27 мая мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Twitter виновным в совершении шести административных правонарушений. Компании назначили штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей.

Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Сумма общих штрафов, полученных Twitter в РФ с начала этого года, составила более 50 млн рублей, Facebook – более 60 млн рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Также несколько соцсетей были привлечены к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.