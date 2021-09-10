МИД заявил о нарушении законов РФ цифровыми гигантами США перед выборами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Послу США в Москве Джону Салливану в ходе встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым заявили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России, сообщили в пятницу на Смоленской площади.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу", - сообщается на сайте МИД РФ.

Кроме того, на встрече рассматривались и другие вопросы двустороннего характера, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь в сообщении, распространенном американской дипмиссией, сообщается, что Салливан встретился с Рябковым, "чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов в поддержку настроя президента США Джо Байдена к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией".

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале: "Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства".

Как сообщалось, в пятницу Салливан был вызван в МИД России, где провел порядка 20 минут. От комментариев журналистам американский дипломат воздержался.