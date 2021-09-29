Суд в РФ дал Facebook время на выплату 26 млн руб. штрафов до 4 октября

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в среду разрешил компании Facebook выплатить в добровольном порядке 26 млн рублей штрафов до 4 октября.

"Заявления Facebook Inc. об отсрочке исполнения постановлений, которыми на компанию наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей, удовлетворены. Facebook Inc. предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Как сообщили ранее в суде, Facebook в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в размере 26 млн руб. подал заявления об отсрочке, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств.

Facebook до 29 сентября в добровольном порядке должен был погасить 26 млн руб. штрафов, назначенных за нарушение российского законодательства.

Теперь, если компания не погасит задолженность до 4 октября, суд направит материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Также ряд соцсетей был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.