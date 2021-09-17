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Портал Госуслуг атакуют хакеры из США, Германии, РФ, Китая и Украины

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На единый портал Госуслуг в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) осуществляются хакерские атаки из США, Германии, России, Китая и Украины, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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"Теперь по ДЭГ то, что касается атак на единый портал Госуслуг. (Атаки) очень зашкаливают. По странам - США (50%), Германия (25%), Россия (10%), Китай (10%), Украина (5%)", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

"На наш сайт - vybory.gov.ru - по дистанционному электронному голосованию очень серьёзные атаки идут. Если посмотреть распределение по странам - 50% атак из США, из Германии 25%, из Кореи - 20%, из Китая - 5%", - сообщила глава комиссии.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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