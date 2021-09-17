В Кремле считают "Умное голосование" вредным для избирателей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к тактике так называемого "Умного голосования", поскольку оно вредит избирателям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Относимся плохо, это очередные абсолютно провокационные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тактике "Умного голосования" и может ли она рассеять поддержку "Единой России" со стороны избирателей.

По его словам, в Кремле приветствуют решение Google и Apple удалить из своих магазинов приложение "Умное голосование", считая, что тем самым компании выполнили законные требования российских властей.

Его спросили, что могло повлиять на решение Apple удалить из магазина приложение.

"Я не знаю. Ну были же законные требования к Apple, это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление, и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб", - сказал Песков.

Тактику "Умное голосование" по выбору кандидата, имеющего шансы на победу в конкретном избирательном округе, придумал политик Алексей Навальный и его сторонники.

6 сентября Роскомнадзор сообщил, что проект "Умное голосование" заблокирован в России, так как его сайт используется для продолжения деятельности ФБК (созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, в России организация признана иностранным агентом, экстремистами и запрещена судом).

9 сентября РКН потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставление возможностей обхода блокировки сайта "Умное голосование", а также его мобильного приложения. Неисполнение этих требований чиновники пообещали расценивать как вмешательство в думские выборы из-за рубежа.

16 сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов. В тот же день юристы, представляющие Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По словам Субботина, они не смогли пояснить позицию компаний по вопросу об удалении приложения из своих магазинов.