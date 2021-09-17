Поиск
Хроника последних дней СССР

В окружении Путина заболели люди из служб протокола, безопасности и пресс-службы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заразившиеся коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина являются сотрудниками служб протокола, безопасности и пресс-службы, сообщил сам глава государства.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться", - сказал он на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.

В РоссииЗаболевших COVID-19 подчиненных Путина не уволятЧитать подробнее

"У меня некоторые коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали (ревакцинирующую прививку - ИФ), не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат - приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - продолжил Путин.

При этом он отметил, что "те, кто столкнулся с инфекцией, вакцинированные, проходят ее достаточно легко, без серьезных осложнений".

Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

Мосгоризбирком не увидел нарушений в подвозе военных на избирательные участки

Путин предложил единовременно выплатить по 50 тыс. руб. блокадникам Ленинграда

Путин предложил единовременно выплатить по 50 тыс. руб. блокадникам Ленинграда

Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции и убийстве под Воронежем

Портал Госуслуг атакуют хакеры из США, Германии, РФ, Китая и Украины

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID

Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID

РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

В Кремле считают "Умное голосование" вредным для избирателей

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что пока рано говорить о новой волне COVID

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что пока рано говорить о новой волне COVID

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Надежды ЦБ на саморегулирование банков пока не оправдались

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');